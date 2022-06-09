Средний балл по всем предметам ЕГЭ в этом году будет ниже — глава Рособрнадзора
21:20 09.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средний балл по всем предметам ЕГЭ в этом году будет ниже, чем в прошлом. Это связано с изменениями контрольно-измерительных материалов, а не качеством образования, заявил в четверг глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Этот год: у меня прогноз, что в этом году средние баллы по всем предметам будут ниже. Это не связано с тем, что результаты ухудшились, школы перестали учить, онлайн повлиял или теории заговора. Все очень просто и предсказуемо: у нас первый выпуск, который учился по новым государственным образовательным стандартам. Структуры контрольно-измерительных материалов, содержание претерпели изменения по всем предметам. Когда у нас есть изменения в каком-то предмете, у нас всегда проседает средний балл по отношению к предыдущему году, хотя я говорю, что сравнивать нельзя», — сказал он на передаче «Родительский чат».
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