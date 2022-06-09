ВСУ удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот» — МО РФ

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевики ВСУ насильно удерживают сотни жителей Северодонецка в подземных сооружениях завода «Азот», заминировав емкости с химическими веществами, которые планируют взорвать при отступлении. Об этом в четверг сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что украинские вооруженные формирования продолжают использовать критически важные объекты промышленности в военных целях, прикрываясь гражданским населением в качестве живого щита.

«По имеющейся достоверной информации, в Северодонецке Луганской Народной Республики на территории завода „Азот“ боевики ВСУ насильно удерживают сотни жителей города и сотрудников предприятия в подземных сооружениях завода. При этом националисты заминировали емкости с химически опасными веществами (азотная кислота, аммиак, аммиачная селитра), которые они планируют взорвать при отступлении», — сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.