Товарооборот РФ со странами БРИКС в I квартале вырос на 38% — Решетников

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Товарооборот между Россией и странами БРИКС по итогам I квартала 2022 года вырос на 38% по сравнении с аналогичным периодом 2021 года, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе 12-й встречи министров экономики и внешней торговли стран БРИКС.

«Внешнеторговый оборот России с партнерами по БРИКС показывает ощутимый рост. По итогам 2021 года товарооборот увеличился на 40% и достиг рекордных $164 млрд. В I квартале 2022 года также наблюдается существенный рост — 38% по сравнению с I кварталом 2021 года», — цитирует пресс-служба Минэкономразвития слова министра.

Решетников также призывал компании из стран БРИКС активнее замещать западный бизнес в России.