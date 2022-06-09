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Товарооборот РФ со странами БРИКС в I квартале вырос на 38% — Решетников

22:40 09.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Товарооборот между Россией и странами БРИКС по итогам I квартала 2022 года вырос на 38% по сравнении с аналогичным периодом 2021 года, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе 12-й встречи министров экономики и внешней торговли стран БРИКС.

«Внешнеторговый оборот России с партнерами по БРИКС показывает ощутимый рост. По итогам 2021 года товарооборот увеличился на 40% и достиг рекордных $164 млрд. В I квартале 2022 года также наблюдается существенный рост — 38% по сравнению с I кварталом 2021 года», — цитирует пресс-служба Минэкономразвития слова министра.

Решетников также призывал компании из стран БРИКС активнее замещать западный бизнес в России.

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