США озабочены вынесением в ДНР приговора наемникам - Блинкен
09:00 10.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская администрация озабочена вынесением смертного приговора троим наемникам судом Донецкой Народной Республики (ДНР), Вашингтон призывает РФ уважать нормы гуманитарного права. С таким заявлением выступил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы глубоко озабочены сообщениями о фиктивном "судебном процессе" и вынесением приговора в отношении участников боевых действий, которые законным образом несли службу в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы с уважением относиться к международному гуманитарному праву, включая права и защиту, предоставляемую военнопленным", - написал руководитель американского внешнеполитического ведомства в Twitter.
Суд ДНР ранее в четверг приговорил к смертной казни двух британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима по обвинению в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников. Они участвовали в боевых действиях на стороне Украины и были взяты в плен на юго-востоке страны.
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