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НОВОСТИ

Британия будет использовать любые дипломатические каналы для освобождения наемников в ДНР

10:20 10.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании задействует все возможные дипломатические каналы для разрешения ситуации с осужденными в Донецкой Народной Республике (ДНР) британскими наемниками Шоном Пиннером и Эйденом Аслином. Об этом заявил в пятницу в интервью телеканалу «Скай ньюс» заместитель министра образования Соединенного Королевства Робин Уокер.

«Глава МИД [Великобритании Лиз Трасс] ясно дала понять, что мы предложим любую возможную помощь им (осужденным — прим. ТАСС) и их родственникам. Мы считаем, что к ним должны относиться как к военнопленным в соответствии с Женевской конвенцией», — сказал он. «Нет никаких оснований для их судебного преследования. Это нелегитимный суд, устроенный бутафорским правительством», — утверждал Уокер. «Мы не признаем его полномочия. Мы продолжим использовать все дипломатические каналы, чтобы указать на их статус военнопленных и добиться соответствующего обращения с ними», — отметил он.

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