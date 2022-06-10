Освоение Пентагоном Украины — это политическая и военная оккупация, заявила Яровая
10:32 10.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пентагон подтвердил, что США и НАТО 20 лет вели освоение Украины, это политическая и военная оккупация, заявила ТАСС в пятницу сопредседатель парламентской комиссии по расследованию работы американских биолабораторий на Украине, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Пентагон опубликовал в четверг информационную справку, в которой говорится, что за последние 20 лет власти США оказывали поддержку 46 различным гражданским лабораториям, учреждениям здравоохранения и центрам диагностики заболеваний на Украине, взаимодействие велось в мирных целях.
«Важное в заявлении Пентагона — фактическое подтверждение того, что 20 лет главное ведомство США и НАТО осваивает Украину, а значит, все ужасное, что случилось с этой страной за эти годы, совершалось под управлением и прямым участием США», — сказала она. «Освоение Пентагоном Украины — это политическая, экономическая, военная и биологическая оккупация, последствия которой сегодня являются предметом и парламентского расследования», — подчеркнула парламентарий.
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