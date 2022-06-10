Украина израсходовала почти все артиллерийские снаряды — представитель разведки страны
11:05 10.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины израсходовали практические все артиллерийские снаряды и без поставок западного вооружения не смогут противостоять России. Об этом сообщил газете «Гардиан» в опубликованном в пятницу интервью представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
«Мы использовали практические все наши [артиллерийские] боеприпасы и сейчас используем 155-миллиметровые снаряды стандарта НАТО», — сообщил Скибицкий, по данным которого украинская армия расходует ежедневно от 5 тыс. до 6 тыс. артиллерийских снарядов. «Все теперь зависит от того, что [Запад] даст нам. У Украины есть один артиллерийский снаряд на каждые 10-15 российских», — добавил он.
Представитель украинской разведки посетовал на низкие темпы поставки западного вооружения. «Наши западные партнеры передали нам 10% того [вооружения], что у них есть», — сказал он. «Европа также поставляет снаряды более мелкого калибра, но в Европе они заканчиваются, объем становится меньше», — добавил Скибицкий.
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