Число погибших при обстреле со стороны ВС Украины города Стаханов в ЛНР достигло 22 — МЧС
12:20 10.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число погибших в результате удара, который украинские военные нанесли в четверг утром по городу Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР), достигло 22. Об этом проинформировало в пятницу местное МЧС.
«Погибло 22 человека, 4 человека получили ранения, повреждено и разрушено: объекты жилого сектора по 9 адресам и 6 объектов инфраструктуры в Стаханове», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. Ранее поступили данные о 15 погибших и порядка 10 раненых.
При обстреле украинскими вооруженными силами повреждены городская больница, стадион, общежитие, жилые здания, вследствие прямого попадания снаряда произошло обрушение двух подъездов многоквартирного дома. Как сообщил ТАСС офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Алексей Гетманский, город был обстрелян из реактивных систем залпового огня «Ураган» ракетами с фугасной боевой частью.
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