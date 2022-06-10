В США обеспокоены грядущей нехваткой сурьмы из РФ и КНР

13:00 Источник: Lenta.ru

В настоящее время американских запасов сурьмы для производства боеприпасов хватит до 2025 года, в связи с чем необходим поиск альтернативных источников этого полуметалла, пишет Defense News, ссылаясь на отчет Комитета Палаты представителей Соединенных Штатов по делам вооруженных сил.

Издание напоминает, что по поставкам сурьмы США зависят в большей степени от Китая, и в меньшей — от России. «Комитет обеспокоен недавней геополитической динамикой в ​​отношениях с Россией и Китаем и тем, как это может ускорить сбои в цепочке поставок, особенно в отношении сурьмы», — говорится в документе. Lenta.Ru