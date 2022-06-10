В США два человека упали в чан с расплавленным шоколадом на фабрике Mars

13:05 Источник: Газета.Ru

Два человека упали в чан с расплавленным шоколадом на кондитерской фабрике Mars M&M в американской Пенсильвании, сообщает телеканал CNN.

«Пожарные бригады не смогли вытащить их прямо из чана. <...> Им приходится прорезать дыру в боку чана, чтобы их [пострадавших. — «Газета.Ru»] спасти», — рассказал руководитель отдела связи службы экстренной помощи округа Ланкастер Брэд Вульф.

После того, как произошел инцидент, производство было остановлено, пострадавших извлекли из чана и оказали первую помощь, которая оказалась недостаточной.

«Один пациент был доставлен в больницу наземным транспортом, а один человек — вертолетом», — пояснил помощник руководителя службы 911 округа Ланкастер Ник Шенбергер.