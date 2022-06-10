Новая администрация Филиппин займет нейтральную позицию относительно конфликта между РФ и Украиной
13:20 10.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следующая администрация Филиппин будет занимать нейтральную позицию по конфликту между Россией и Украиной. Об этом сообщила в пятницу вступающая в должность советника по национальной безопасности республики Кларита Карлос.
По ее словам, она не будет советовать избранному президенту Фердинанду Маркосу — младшему присоединиться к механизмам санкций в связи с продолжающимся вооруженным конфликтом. «Мы будем занимать нейтральную позицию, — приводит ее слова медиагруппа Эй-би-эс — Си-би-эн. — Именно это мы и делали с самого начала, и у нас крепкие отношения с Россией». «Россия может снабжать нас столь необходимыми нефтью и газом», — добавила она.
9 мая на Филиппинах состоялись выборы. На 70 тыс. избирательных участков филиппинцы голосовали не только за нового президента республики, но и за вице-президента, сенаторов, конгрессменов, а также за тысячи других управленцев. Нынешний лидер страны 77-летний Родриго Дутерте, который по конституции не может переизбираться, покинет свой пост 30 июня. В тот же день состоится инаугурация Маркоса-младшего.
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