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ПВО РФ за сутки сбили МиГ-29 и Су-25 Украины — МО РФ

14:00 10.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за сутки сбили самолеты Су-25 и МиГ-29 Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два самолета Воздушных сил Украины: один Су-25 в районе Долгенького Харьковской области и один МиГ-29 в районе населенного пункта Ингулец Днепропетровской области», — сказал он.

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