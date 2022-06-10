ПВО РФ за сутки сбили МиГ-29 и Су-25 Украины — МО РФ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за сутки сбили самолеты Су-25 и МиГ-29 Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два самолета Воздушных сил Украины: один Су-25 в районе Долгенького Харьковской области и один МиГ-29 в районе населенного пункта Ингулец Днепропетровской области», — сказал он.