На форуме «Армия-2022» пройдут конференции «Управление предприятием ОПК в новых реалиях» и «Технологические тренды»
14:35 10.06.2022 Источник: НГ-Online
Министерство промышленности и торговли РФ и проектный офис Федерального кадрового резерва ОПК под председательством коллегии Военно-промышленной комиссии РФ в рамках Международного военно-технического форума «Армия–2022» проведут две конференции: «Технологические тренды» и «Управление предприятием ОПК в новых реалиях». Спикерами выступят представители федеральных органов исполнительной власти, организаций ОПК и эксперты.
На конференции «Управление предприятием ОПК в новых реалиях» под председательством заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олега Бочкарева обсудят лучшие практики и обменяться опытом в области управлении производственными предприятиями ОПК в настоящее время, планы развития предприятий ОПК в РФ.
При проведении конференции «Технологические тренды» эксперты ознакомятся с новыми технологиями и материалами, поделятся опытом развития технологий внутри предприятий ОПК. Мероприятие состоится под председательством председателя научно-технического совета Военно-промышленной комиссии РФ - заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Юрия Михайлова.
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