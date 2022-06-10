На форуме «Армия-2022» пройдут конференции «Управление предприятием ОПК в новых реалиях» и «Технологические тренды»

14:35 Источник: НГ-Online

Министерство промышленности и торговли РФ и проектный офис Федерального кадрового резерва ОПК под председательством коллегии Военно-промышленной комиссии РФ в рамках Международного военно-технического форума «Армия–2022» проведут две конференции: «Технологические тренды» и «Управление предприятием ОПК в новых реалиях». Спикерами выступят представители федеральных органов исполнительной власти, организаций ОПК и эксперты.

На конференции «Управление предприятием ОПК в новых реалиях» под председательством заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олега Бочкарева обсудят лучшие практики и обменяться опытом в области управлении производственными предприятиями ОПК в настоящее время, планы развития предприятий ОПК в РФ.

При проведении конференции «Технологические тренды» эксперты ознакомятся с новыми технологиями и материалами, поделятся опытом развития технологий внутри предприятий ОПК. Мероприятие состоится под председательством председателя научно-технического совета Военно-промышленной комиссии РФ - заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Юрия Михайлова.