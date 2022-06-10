В ЛНР приговорили к 8 годам тюрьмы жителя республики, служившего в нацбатальоне «Айдар»

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд в ЛНР приговорил к восьми годам лишения свободы жителя Новоайдарского района республики, который служил в националистическом батальоне «Айдар». Об этом сообщили в пятницу ТАСС в Генпрокураторе ЛНР.

Мужчина обвинялся в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством ЛНР признана террористической (ч. 2 ст. 244 УК ЛНР).

«Установлено, что подсудимый, руководствуясь корыстным мотивом, в конце мая 2017 года принял решение добровольно вступить в ряды 24-го националистического батальона территориальной обороны „Айдар“, — сообщили в Генпрокуратуре. — Приговором Верховного суда ЛНР подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы».