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В ЛНР приговорили к 8 годам тюрьмы жителя республики, служившего в нацбатальоне «Айдар»

15:00 10.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд в ЛНР приговорил к восьми годам лишения свободы жителя Новоайдарского района республики, который служил в националистическом батальоне «Айдар». Об этом сообщили в пятницу ТАСС в Генпрокураторе ЛНР.

Мужчина обвинялся в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством ЛНР признана террористической (ч. 2 ст. 244 УК ЛНР).

«Установлено, что подсудимый, руководствуясь корыстным мотивом, в конце мая 2017 года принял решение добровольно вступить в ряды 24-го националистического батальона территориальной обороны „Айдар“, — сообщили в Генпрокуратуре. — Приговором Верховного суда ЛНР подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы».

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