Польша начинает активно осваивать территорию Украины — Лавров
15:32 10.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша начинает активное освоение украинской территории, заявил в пятницу журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Пока мы видим, что за разговорами о недопустимости какого-либо диалога с Россией польские коллеги начинают активно осваивать украинскую территорию», — сказал он.
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