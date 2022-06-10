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НОВОСТИ

Польша начинает активно осваивать территорию Украины — Лавров

15:32 10.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша начинает активное освоение украинской территории, заявил в пятницу журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Пока мы видим, что за разговорами о недопустимости какого-либо диалога с Россией польские коллеги начинают активно осваивать украинскую территорию», — сказал он.

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