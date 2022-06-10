В Славянской агломерации находится до 70 тыс. украинских военных — замминистра ДНР
16:00 10.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
До 70 тыс. украинских военных может находиться в Славянске и прилегающих к нему городах, сказал замминистра информации ДНР Артем Ольхин в эфире телеканала «Россия-1» в пятницу.
«Именно внутри самого Славянска считать не очень корректно. Если мы посмотрим на карту Донбасса, посмотрим на север, там один город перетекает в другой, то есть от Авдеевки до Славянска практически одна городская агломерация. И там суммарно группировка войск (ВСУ — прим. ТАСС), разные эксперты по-разному называют, но 60-70 тыс. точно», — сказал Ольхин.
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