В Славянской агломерации находится до 70 тыс. украинских военных — замминистра ДНР

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

До 70 тыс. украинских военных может находиться в Славянске и прилегающих к нему городах, сказал замминистра информации ДНР Артем Ольхин в эфире телеканала «Россия-1» в пятницу.

«Именно внутри самого Славянска считать не очень корректно. Если мы посмотрим на карту Донбасса, посмотрим на север, там один город перетекает в другой, то есть от Авдеевки до Славянска практически одна городская агломерация. И там суммарно группировка войск (ВСУ — прим. ТАСС), разные эксперты по-разному называют, но 60-70 тыс. точно», — сказал Ольхин.