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НОВОСТИ

Министр экономики ФРГ, говоря об энергетике, спрогнозировал «сложную осень и сложную зиму»

16:12 10.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация в области энергетики будет в Германии сложной к концу года. Об этом заявил в Берлине министр экономики и защиты климата Роберт Хабек, не приведя существенных подробностей на этот счет.

«Впереди сложная осень, сложная зима», — сказал он, представляя общественную кампанию по мерам экономии энергии.

Германия отказывается от российских энергоресурсов, заменить поставки угля и нефти планируется в этом году, газа — к 2024 году.

Это происходит на фоне роста цен на энергоресурсы в мире.

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