Китай будет жестко подавлять любые попытки обособить Тайвань от КНР — глава МО

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти и Народно-освободительная армия Китая будут твердо подавлять любые попытки обособить остров Тайвань от материковой части страны. Об этом заявил в пятницу министр обороны КНР Вэй Фэнхэ во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином в Сингапуре.

«Правительство и армия нашей страны будут решительно сокрушать любые попытки к [установлению] т. н. тайваньской независимости», — приводит его слова Центральное телевидение Китая. По словам Вэй Фэнхэ, Пекин намерен «твердо защищать единство родины».

Как он уточнил, признание принципа «одного Китая» — обязательное условие для нормального развития отношений между КНР и Соединенными Штатами.

Встреча состоялась в ходе проведения 19-й Конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, известной как «Шангри-Ла диалог». Как сообщил телеканал, Вэй Фэнхэ и Остин «выразили готовность устранять противоречия и укреплять взаимное доверие».

Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Тайбэем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику «одного Китая», Вашингтон продолжает поддерживать контакты с самоуправляемым островом и поставляет ему вооружения. Это вызывает протесты китайского правительства, которое рассматривает Тайвань в качестве неотъемлемой части территории своей страны и решительно предостерегает против любых сепаратистских устремлений.