США должны взять на себя основные обязательства по восстановлению Афганистана — Путин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и их союзники по коалиции должны взять на себя основные обязательства и расходы по постконфликтному восстановлению Афганистана. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров в пятницу с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.

«По нашему твердому убеждению, основные обязательства по реконструкции Афганистана, в первую очередь финансовые, должны взять на себя США и их союзники, чье двадцатилетнее присутствие и привело эту страну к критической черте», — подчеркнул российский лидер, говоря о теме постконфликтного восстановления Афганистана.