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Лукашенко заявил, что Россия предложила семь направлений вывоза украинского зерна

17:12 10.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает безосновательными упреки в адрес Москвы и Минска по вопросу вывоза украинского зерна, Россия предложила уже семь направлений его экспорта. Об этом он сказал в пятницу на семинаре — совещании по вопросам работы с населением на местном уровне.

«Чего мы (РФ и Белоруссии — прим. ТАСС) это слушаем и оправдываемся, давай им назовем маршруты. Он (президент РФ Владимир Путин — прим. ТАСС) недавно в интервью говорил о белорусском направлении и прочее. Мы жестко договорились <…>. Единственное, я ему сказал: „Слушай, Мариуполь освободили, Бердянск освободили, хорошие порты на Азове“. Я говорю, предложи. И россияне предложили. Уже семь направлений экспорта зерна — вывозите. Прошло больше месяца — никто ничего не везет», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

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