Лукашенко заявил, что Россия предложила семь направлений вывоза украинского зерна
17:12 10.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает безосновательными упреки в адрес Москвы и Минска по вопросу вывоза украинского зерна, Россия предложила уже семь направлений его экспорта. Об этом он сказал в пятницу на семинаре — совещании по вопросам работы с населением на местном уровне.
«Чего мы (РФ и Белоруссии — прим. ТАСС) это слушаем и оправдываемся, давай им назовем маршруты. Он (президент РФ Владимир Путин — прим. ТАСС) недавно в интервью говорил о белорусском направлении и прочее. Мы жестко договорились <…>. Единственное, я ему сказал: „Слушай, Мариуполь освободили, Бердянск освободили, хорошие порты на Азове“. Я говорю, предложи. И россияне предложили. Уже семь направлений экспорта зерна — вывозите. Прошло больше месяца — никто ничего не везет», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.
Новости
- 17:40 10.06.2022
- Михаил Мишустин и Андрей Воробьев обсудили с сотрудниками Жостовской фабрики декоративной росписи поддержку народных промыслов
- 17:32 10.06.2022
- ЦБ снизил ставку до февральского уровня в 9,5%
- 17:00 10.06.2022
- США должны взять на себя основные обязательства по восстановлению Афганистана — Путин
- 16:32 10.06.2022
- Китай будет жестко подавлять любые попытки обособить Тайвань от КНР — глава МО
- 16:12 10.06.2022
- Министр экономики ФРГ, говоря об энергетике, спрогнозировал «сложную осень и сложную зиму»
- 16:00 10.06.2022
- В Славянской агломерации находится до 70 тыс. украинских военных — замминистра ДНР
- 15:32 10.06.2022
- Польша начинает активно осваивать территорию Украины — Лавров
- 15:22 10.06.2022
- Сбер создает всероссийский сервис для поддержки людей и волонтерской деятельности
- 15:15 10.06.2022
- Андрей Воробьев вручил государственные награды жителям Подмосковья в преддверии Дня России
- 15:12 10.06.2022
- Путин присвоил Грызлову дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать