Украинские боевики блокированы на заводе «Азот» в Северодонецке — посол ЛНР в РФ
18:40 10.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские боевики блокированы на заводе «Азот» в Северодонецке, сообщил в пятницу в своем телеграм-канале посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.
«Украинские боевики на „Азоте“ ищут контакты для переговоров. Немногочисленная группировка [украинских] формирований на территории химобъединения „Азот“ покинуть предприятие уже не может. Все пути отступления для них отрезаны», — написал Мирошник.
По его словам, «отдельные представители боевиков пытаются выходить на контакт с союзными войсками и выдвигать какие-то условия». «Им объясняют, что никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен», — добавил посол ЛНР в РФ.
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