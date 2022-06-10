Украинские боевики блокированы на заводе «Азот» в Северодонецке — посол ЛНР в РФ

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские боевики блокированы на заводе «Азот» в Северодонецке, сообщил в пятницу в своем телеграм-канале посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

«Украинские боевики на „Азоте“ ищут контакты для переговоров. Немногочисленная группировка [украинских] формирований на территории химобъединения „Азот“ покинуть предприятие уже не может. Все пути отступления для них отрезаны», — написал Мирошник.

По его словам, «отдельные представители боевиков пытаются выходить на контакт с союзными войсками и выдвигать какие-то условия». «Им объясняют, что никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен», — добавил посол ЛНР в РФ.