Трудовые лагеря Сибири можно сделать привлекательными для туристов, считают в Госдуме
18:00 10.06.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Госдуме сочли трудовые лагеря и бараки Сибири привлекательными для туристов. Заброшенные места заключения — местная достопримечательность, которую нужно «интересно подать».
Однако наиболее привлекательно для путешественников посещение природных объектов, поэтому федеральному центру и региональным властям необходимо профинансировать развитие транспортной инфраструктуры, в частности, позаботиться о дорожном строительстве.
Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала зампред комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.
«Это [трудовые лагеря — прим. ГМ] местная достопримечательность, безусловно, её нужно использовать. Всё подойдёт, если это интересно подать. Мы не избегаем каких-то исторических страниц. Лучше непосредственно на месте это увидеть, чем в Москве в музее. Но восстановление бараков в виде гостиничного комплекса или создание музеев — это просто как элемент, это не может являться направлением туризма. Я не думаю, что это основной элемент, который примечателен в Сибири».
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