ЦБ снизил ставку до февральского уровня в 9,5%
17:32 10.06.2022 Источник: Интерфакс
Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 11% до 9,5%, рынок допускал этот вариант наряду со снижением на 100 б.п.
Как говорится в пресс-релизе ЦБ, внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности - в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле.
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