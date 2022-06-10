ЦБ снизил ставку до февральского уровня в 9,5%

17:32 Источник: Интерфакс

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 11% до 9,5%, рынок допускал этот вариант наряду со снижением на 100 б.п.

Как говорится в пресс-релизе ЦБ, внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности - в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле.