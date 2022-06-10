Михаил Мишустин и Андрей Воробьев обсудили с сотрудниками Жостовской фабрики декоративной росписи поддержку народных промыслов

17:40

Фото пресс-службы губернатора Московской области



В Подмосковье работают 18 предприятий по 8 направлениям народных художественных промыслов (НХП). Московская область - лидер в России по объему производства изделий НХП.

Губернатор Московской областивместе с председателем правительства РФпосетил Жостовскую фабрику декоративной росписи в г.о. Мытищи. Это одно из ведущих предприятий народных художественных промыслов (НХП) в России, известное на весь мир своими подносами. В мероприятии также участвовали вице-премьер, министр промышленности и торговли, председатель правления Сбербанка

Кроме осмотра фабрики и экспозиции народных художественных промыслов, под руководством председателя правительства прошло совещание с производителями НХП России. Обсуждались меры социальной поддержки молодых специалистов, развитие промыслов на удаленных территориях. Речь также шла о недостатке выделяемых средств и увеличении субсидий для финансовой поддержки предприятий народных промыслов, о получении помощи от государства в условиях внешнего санкционного давления. Рассматривался вопрос и об утверждении Дня НХП на государственном уровне.

«По инициативе президента текущий год объявлен Годом культурного наследия народов России. Программа года очень насыщенная. По всей стране проходит множество мероприятий – выставок, форумов, в том числе связанных с народными художественными промыслами. Это позволяет нашим согражданам увидеть удивительное наследие, через которое сохраняется и передается связь поколений, – сказал Михаил Мишустин. – Хотел бы обсудить, что необходимо сделать для дальнейшего развития художественных промыслов. Найти решения, которые смогли бы поддержать их и сохранить отрасль, чтобы наши сограждане и дальше могли приобретать ваши изделия. А вместе с тем – передавать из поколения в поколение культурные традиции народного искусства».

Премьер-министр отметил, что одним из примеров продвижения такой продукции стал портал Промыслы.рф, презентация которого состоялась во время посещения предприятия. Ресурс объединяет информацию обо всех НХП страны, на нем представлены актуальные новости отрасли, а также календарь мероприятий. По словам Михаила Мишустина, это хорошая площадка для развития традиционных и новых брендов.

«Мы благодарны, что сегодня на уровне правительства РФ состоялось подробное обсуждение с теми, кто занимается этим творчеством, производством. Безусловно, в современном мире необходима поддержка для того, чтобы все это наследие дальше продолжало существовать. Здесь уникальные художники, уникальные технологии, любые детали имеют значение, чтобы предприятие могло быть на плаву и дальше развиваться, – сказал Андрей Воробьёв. – Сегодня было сказано, что все фабрики – это элемент туристического потока. Мы со своей стороны должны думать, как максимально оказать поддержку в части прибытия туристов, их комфортного времяпрепровождения – все это имеет принципиально важное значение для устойчивого положения предприятий народного промысла и их развития. Отдельная тема – художники. Это уникальные люди, как правило, представляющие династии. Здесь тоже мы видим необходимость индивидуального подхода».

Генеральный директор ООО «Жостовская фабрика декоративной росписи» Андрей Климачев поднял вопрос создания механизма защиты интеллектуальной собственности.

«Фактически все предприятия сталкиваются с проблемой поиска и удержания своих рынков сбыта. Это связано с тем, что на нем сегодня очень много контрафакта, и некачественные товары, которые выигрывают у нас по стоимости, не всегда производятся в России. Во-вторых, это практически копия наших оригинальных товаров. Промыслам это никто не компенсирует, мы страдаем не только материально, но и репутационно», – сказал Андрей Климачев.

Михаил Мишустин отметил, что вопрос соблюдения авторских прав волнует сегодня всех представителей народных художественных промыслов. Контрафакт и подделка сводят на нет весь труд мастера.

«Наверное, ответ здесь в том, чтобы объединиться в саморегулируемую организацию тем мастерам, и тем предприятиям, которые прекрасно понимают и разбираются в народно-художественных промыслах. Знаю, что министерство промышленности и торговли готовит поправки в закон о НХП, – сказал Михаил Мишустин. – Сегодня мы говорили о портале Промыслы.рф, который позволил бы сделать одну единую точку входа для всех, кто захочет отделить контрафакт от того, что является признанным предметом искусства, народным промыслом. Я попрошу аппарат Правительства подготовить все поправки, чтобы в осеннюю сессию мы рассмотрели их».

В России сегодня развиваются 15 видов народных художественных промыслов и более 50% из них – на территории Подмосковья. Регион является лидером по объему производства изделий НХП.

В Подмосковье работают 18 предприятий, где трудятся более 1,4 тыс. специалистов. Они ведут свою деятельность по 8 направлениям НХП:

- художественная обработка дерева;

- производство художественной керамики;

- миниатюрная лаковая живопись;

- декоративная роспись по металлу;

- производство изделий из цветного и гнутого стекла;

- художественная обработка кости и рога;

- куклы в национальных костюмах ручного изготовления;

- производство художественных платочных изделий с печатным авторским рисунком.

10 подмосковных предприятий НХП включены в перечень Минпромторга и получают поддержку за счет федерального бюджета: «Промыслы Вербилок», «Дулевский фарфор», «Гжельский фарфоровый завод», «Гжель — художественные мастерские», «Галактика и К», «Жостовская фабрика декоративной росписи», «Елочка», «Павловопосадская платочная мануфактура», «Федоскинская фабрика миниатюрной живописи», «Богородская фабрика художественной резьбы по дереву».

По итогам 2022 года им будут возмещены средства на:

- модернизацию производства (80%);

- сырье и материалы (30%);

- энергоносители (90%);

- продвижение продукции (90%);

- страховые взносы (90%).

«Промыслы Вербилок», «Дулевский фарфор», «Гжельский фарфоровый завод», «Жостовская фабрика», «Елочка», «Павловопосадская платочная мануфактура» могут также воспользоваться мерами для малого и среднего бизнеса, так как являются системообразующими организациями российской экономики.

Для предприятий НХП в Подмосковье действуют региональные налоговые льготы: снижение ставки налога на прибыль на 4 процентных пункта, налога на имущество на 50% при условии направления высвобожденных средств на развитие организаций и на социальную защиту работников.

Если предприятия внесены в реестр соцпредпринимателей, для них предусмотрено возмещение ЖКУ и аренды до 2 млн в год, гранты на развитие до 500 тыс. руб., займ до 5 млн под 2%.

Также в регионе действуют меры поддержки предприятий НХП, являющихся субъектами МСП: льготные займы областного фонда микрофинансирования; гарантии по кредитам областного гарантийного фонда; субсидии на приобретение оборудования (до 50% стоимости), в том числе по лизингу (до 70% первого лизингового платежа); субсидии затрат на выход на маркетплейсы (до 500 тыс. руб.); льготные кредиты банков до 6,25% годовых и 5,25% для отдаленных территории.

Предусмотрены меры поддержки и предприятиям НХП при строительстве гостиниц – субсидии на создание инженерной инфраструктуры и компенсация процентной ставки по кредитам банков при строительстве и реконструкции гостиницы от 3 звезд.

Сейчас на фабрике работают около 40 мастеров. Художник Нина Большова здесь с 1974 года. Ее манеру росписи отличает широкий, мягкий мазок и неповторимая форма цветов. Нина Николаевна из семьи потомственных жостовских мастеров. Сейчас вместе с ней на фабрике работают муж, сын и сноха.

«Я пришла в это искусство с детства – наш дом стоит на задворках фабрики и мы часто ходили к родителям на работу. Поэтому вопроса куда идти после школы не стояло. Я отучилась 3 года в Федоскинской школе миниатюрной живописи на отделение жостовской росписи и вот уже 48 лет работаю здесь, – сказала Нина Большова. – Поначалу очень много приходилось работать, нужно ведь было освоить все эти азы, всю эту сложность, прелесть росписи. Поэтому приводила сюда своих ребятишек. А сейчас вот и внучата сюда приходят, тоже что-то рисовать начинали».

На Жостовской фабрике создан единственный в мире музей «картин на металле». Для гостей проводят экскурсии, которые позволяют прикоснуться к истории промысла, начиная с момента его возникновения и до сегодняшнего дня. А также – узнать обо всех этапах производства и увидеть процесс росписи подноса. Здесь также проходят групповые и индивидуальные мастер-классы. На территории предприятия работает фирменный магазин.

Приехать в Мытищинский округ можно на несколько дней, здесь есть все необходимое для полноценного отдыха – сеть гостиниц, ресторанов и кафе. Помимо Жостовской фабрики, гости могут посетить близлежащий промысел лаковой миниатюры в с. Федоскино.

История жостовской росписи берет начало в первой половине XIX века. Тогда в ряде подмосковных сел и деревень возникли мастерские по изготовлению расписных лакированных изделий из папье-маше. А в 1928 году была образована специализированная артель «Металлоподнос» в д. Жостово.

В основе росписи – цветочный букет с присущей яркостью красок. Мастера не пишут по образцам – они творят по воображению, по правилам, усвоенным и отточенным в практике многих поколений, находя новые возможности для передачи красоты своим современникам. Сегодня жостовские художники изображают не только цветы и не только на подносах, но расписывают елочные шары, подстаканники, вазы, игрушки. Использование различных художественных и декоративных приемов, выбор цветового и композиционного решения, техники исполнения, позволяет создать авторский предмет искусства в единичном экземпляре.

Исторически производство жостовских подносов – это ручная ковка. Сейчас она частично механизирована: сначала из железного листа вырубается заготовка нужного размера, затем прессом ей придают одну из форм — овальную, круглую, прямоугольную, восьмиугольную и даже «гитарную». Таким образом, производятся подносы 32 форм, остальные более 100 – по-прежнему вручную.

После ковки металлическая заготовка обезжиривается, шпатлюется, тщательно шлифуется и приобретает исключительно ровную поверхность. Обязательный этап – нанесение грунта по металлу. После этого заготовка покрываются двумя слоями черной эмали.

Живописцы работают беличьими кистями и масляной краской. Кисть – это главный инструмент мастера, у каждого она своя, под руку и манеру – от совсем тонкой с иголку до крупной. Роспись на жостовских подносах многослойная. Сначала делается «замалевка» – разбеленой краской раскидывают пятна цветов, листья и бутоны в затейливые композиционные решения. Далее – сушка. После нее начинается второй этап – «тенежка». Это нанесение «прозрачной» краской темных частей цветов и листьев.

Третий этап – «прокладка», когда плотной, непрозрачной краской выделяют светлые места, кое-где появляются детали и формы цветов, лепестков, бутонов, листьев. Следом идет «бликовка» и «чертежка» – прочерчивание светлых контуров краев цветов, лепестков, бутонов, листьев. Завершается все «привязкой» – например, нанесение легкой ажурной травки, которая заполняет пустоты между цветами и листьями и словно связывает воедино всю композицию. Поднос снова сушат и передают орнаменталисту.