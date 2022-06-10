0
0
98
НОВОСТИ

Санкции против РФ не будут отменены после прекращения военных действий на Украине — Шольц

20:00 10.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкции Запада в отношении России не будут отменены сразу после прекращения вооруженного конфликта на Украине, для этого необходимы нормализация ситуации и соглашение Москвы с Киевом, обеспечивающее суверенитет страны. Такую позицию изложил в пятницу канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции в Белграде с президентом Сербии Александаром Вучичем.

«Санкции, которые мы ввели, — а сейчас это шестой пакет рестрикций, — и санкции всех других стран — это не то, что закончится, когда завершится война. Обязательное условие — изменение ситуации, улучшение обстановки, понимание Россией того, что она не может диктовать условия мира Украине, а должна вести диалог с Украиной и договориться о соглашении, которым будут гарантированы территориальная целостность и суверенитет Украины», — сказал Шольц.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:40 10.06.2022
МИД Эстонии вызвал посла РФ в связи со словами президента России о Нарве
0
0
19:20 10.06.2022
Канцлер ФРГ Шольц потребовал от Сербии ввести санкции против России — Вучич
0
187
19:15 10.06.2022
Портфель кредитных карт Сбера перешагнул отметку в 1 триллион рублей
0
163
18:40 10.06.2022
Украинские боевики блокированы на заводе «Азот» в Северодонецке — посол ЛНР в РФ
0
217
18:00 10.06.2022
Трудовые лагеря Сибири можно сделать привлекательными для туристов, считают в Госдуме
0
295
17:40 10.06.2022
Михаил Мишустин и Андрей Воробьев обсудили с сотрудниками Жостовской фабрики декоративной росписи поддержку народных промыслов
0
259
17:32 10.06.2022
ЦБ снизил ставку до февральского уровня в 9,5%
0
278
17:12 10.06.2022
Лукашенко заявил, что Россия предложила семь направлений вывоза украинского зерна
0
273
17:00 10.06.2022
США должны взять на себя основные обязательства по восстановлению Афганистана — Путин
0
334
16:32 10.06.2022
Китай будет жестко подавлять любые попытки обособить Тайвань от КНР — глава МО
0
321

Возврат к списку