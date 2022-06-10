Санкции против РФ не будут отменены после прекращения военных действий на Украине — Шольц

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкции Запада в отношении России не будут отменены сразу после прекращения вооруженного конфликта на Украине, для этого необходимы нормализация ситуации и соглашение Москвы с Киевом, обеспечивающее суверенитет страны. Такую позицию изложил в пятницу канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции в Белграде с президентом Сербии Александаром Вучичем.

«Санкции, которые мы ввели, — а сейчас это шестой пакет рестрикций, — и санкции всех других стран — это не то, что закончится, когда завершится война. Обязательное условие — изменение ситуации, улучшение обстановки, понимание Россией того, что она не может диктовать условия мира Украине, а должна вести диалог с Украиной и договориться о соглашении, которым будут гарантированы территориальная целостность и суверенитет Украины», — сказал Шольц.