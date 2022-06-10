МИД Эстонии вызвал посла РФ в связи со словами президента России о Нарве
20:40 10.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла РФ Владимира Липаева в связи с высказыванием президента России Владимира Путина об эстонском городе Нарве. Об этом говорится в сообщении МИД, опубликованном в пятницу.
«Встречавшийся с послом заместитель госсекретаря Рейн Таммсаар выразил сожаление по поводу заявления президента Путина, в том числе его комментариев по поводу эстонского города Нарвы», — говорится в тексте.
Днем ранее Путин на встрече с молодыми предпринимателями подчеркнул, что Петр I в годы Северной войны ничего не отторгал у Швеции, «он возвращал». Глава государства напомнил, что, когда царь Петр заложил Санкт-Петербург, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией. Президент отметил, что «все признавали ее за Швецией, а там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне». Путин подчеркнул, что эта территория находилась под контролем российского государства. «То же самое и в западном направлении. Это касается Нарвы, его первого похода», — рассказал Путин.
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