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В Сербии арестовали экс-генерала СБУ — СМИ

08:30 11.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербские правоохранители задержали гражданина Украины и гражданина Германии, которые пытались перевезти через македонско-сербскую границу драгоценные камни и валюту. Об этом сообщила пресс-служба МВД Сербии.

В то же время ряд сербских СМИ сообщает, что речь, вероятно, идет об экс-начальнике Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрее Наумове.

По данным МВД, сотрудники полиции арестовали гражданина Германии А.А. 1986 г. р. и гражданина Украины А.Н. 1982 г. р. в среду, 8 июня, при пересечении границы. В автомобиле арестованных было обнаружено 607 тыс. евро, 124 тыс. долларов, а также два изумруда.

По данным СМИ, деньги были спрятаны а автоаптечке, мусорных мешках, в детских игрушках, в салоне и в багажнике.

Граждане Украины и ФРГ задержаны на 48 часов. Им грозит тюремное заключение до 12 лет.

Ранее, 1 апреля, президент Украины Владимир Зеленский лишил генеральских званий экс-начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Наумова и бывшего начальника Управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко. Зеленский также назвал генералов «антигероями».

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