Россия объявила о выходе из Всемирной туристской организации
08:40 11.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ приняло предложение Министерства иностранных дел России о выходе РФ из Всемирной туристской организации. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
"В соответствии со статьей 36 федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации", - говорится в документе.
27 апреля Россия заявила о намерении выйти из состава Всемирной туристской организации (ВТООН) из-за политизации ее деятельности. В тот же день генеральная ассамблея ВТООН в ходе внеочередного заседания приняла решение о приостановке членства России "в связи с продолжающимся военным наступлением на Украине". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение "примером политического лицемерия", отметив, что государства Запада используют эту организацию в собственных интересах, в том числе для дискриминации РФ.
Россия участвовала в ВТООН с 1991 года в качестве правопреемницы СССР.
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