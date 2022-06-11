Россия объявила о выходе из Всемирной туристской организации

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ приняло предложение Министерства иностранных дел России о выходе РФ из Всемирной туристской организации. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"В соответствии со статьей 36 федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации", - говорится в документе.

27 апреля Россия заявила о намерении выйти из состава Всемирной туристской организации (ВТООН) из-за политизации ее деятельности. В тот же день генеральная ассамблея ВТООН в ходе внеочередного заседания приняла решение о приостановке членства России "в связи с продолжающимся военным наступлением на Украине". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение "примером политического лицемерия", отметив, что государства Запада используют эту организацию в собственных интересах, в том числе для дискриминации РФ.

Россия участвовала в ВТООН с 1991 года в качестве правопреемницы СССР.