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В офисе президента Украины впервые назвали общее количество потерь украинских войск

08:50 11.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович впервые с начала спецоперации РФ назвал количество потерь Вооруженных сил Украины. Об этом в пятницу сообщает украинское агентство ТСН.

"У нас в начале конфликта погибало 100 человек в сутки в среднем", - приводит агентство слова Арестовича, сказанные в ходе интервью экс-адвокату Марку Фейгину (включен в РФ в реестр СМИ-иноагентов). На вопрос Фейгина, можно ли исходя из этих подсчетов сказать, что украинская армия потеряла до 10 тыс. бойцов, Арестович ответил: "Да, где-то так".

В этом контексте советник подверг критике западных союзников, которые, по его мнению, слишком медленно передают Украине вооружение.

Накануне другой советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что ежедневные потери Украины - 100-200 бойцов. Также в четверг министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что потери составляют в день до 100 военнослужащих убитыми и до 500 ранеными.

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