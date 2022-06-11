В офисе президента Украины впервые назвали общее количество потерь украинских войск
08:50 11.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович впервые с начала спецоперации РФ назвал количество потерь Вооруженных сил Украины. Об этом в пятницу сообщает украинское агентство ТСН.
"У нас в начале конфликта погибало 100 человек в сутки в среднем", - приводит агентство слова Арестовича, сказанные в ходе интервью экс-адвокату Марку Фейгину (включен в РФ в реестр СМИ-иноагентов). На вопрос Фейгина, можно ли исходя из этих подсчетов сказать, что украинская армия потеряла до 10 тыс. бойцов, Арестович ответил: "Да, где-то так".
В этом контексте советник подверг критике западных союзников, которые, по его мнению, слишком медленно передают Украине вооружение.
Накануне другой советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что ежедневные потери Украины - 100-200 бойцов. Также в четверг министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что потери составляют в день до 100 военнослужащих убитыми и до 500 ранеными.
Новости
- 09:00 11.06.2022
- Отношения между США и РФ достигли критической точки, диалог в тупике — посол Антонов
- 08:40 11.06.2022
- Россия объявила о выходе из Всемирной туристской организации
- 08:30 11.06.2022
- В Сербии арестовали экс-генерала СБУ — СМИ
- 22:40 10.06.2022
- Глава Африканского союза не поддержал попытки исключения РФ из международных организаций
- 22:00 10.06.2022
- Показатели смертности в России опустились ниже допандемийного уровня — Мурашко
- 21:20 10.06.2022
- В небе над Севастополем сработала система ПВО
- 20:40 10.06.2022
- МИД Эстонии вызвал посла РФ в связи со словами президента России о Нарве
- 20:00 10.06.2022
- Санкции против РФ не будут отменены после прекращения военных действий на Украине — Шольц
- 19:20 10.06.2022
- Канцлер ФРГ Шольц потребовал от Сербии ввести санкции против России — Вучич
- 19:15 10.06.2022
- Портфель кредитных карт Сбера перешагнул отметку в 1 триллион рублей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать