Отношения между США и РФ достигли критической точки, диалог в тупике — посол Антонов
09:00 11.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отношения между Вашингтоном и Москвой в настоящее время достигли критической точки, двусторонний диалог в тупике. Об этом заявил в пятницу посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Российско-американские отношения, которые были в глубоком кризисе в последние несколько лет, достигли критической точки», — сказал он на приеме в российском диппредставительстве по случаю предстоящего Дня России. Как подчеркнул дипломат, «из-за США двусторонний политический диалог сейчас зашел в тупик».
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