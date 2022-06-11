Отношения между США и РФ достигли критической точки, диалог в тупике — посол Антонов

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения между Вашингтоном и Москвой в настоящее время достигли критической точки, двусторонний диалог в тупике. Об этом заявил в пятницу посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Российско-американские отношения, которые были в глубоком кризисе в последние несколько лет, достигли критической точки», — сказал он на приеме в российском диппредставительстве по случаю предстоящего Дня России. Как подчеркнул дипломат, «из-за США двусторонний политический диалог сейчас зашел в тупик».