Полянский счел неубедительной попытку Байдена переложить на РФ ответственность за инфляцию

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в пятницу назвал неубедительной попытку американского президента Джо Байдена переложить ответственность за рост инфляции в стране на российское руководство.

«Кажется, будто президент [РФ Владимир] Путин руководит еще и США, раз он может вводить налог на еду и бензин», — написал Полянский в «Твиттере» по-английски, комментируя высказывание американского лидера. «Неубедительная и тщетная попытка президента США переложить вину и избежать ответственности», — констатировал российский дипломат.

Ранее в пятницу, выступая в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), Байден признал, что инфляция стала «подлинным вызовом» для США, но попытался возложить вину за это на Россию. Хозяин Белого дома утверждал, что в США «никогда не видели ничего подобного „налогу Путина“ на продукты питания и бензин». Таким образом Байден прокомментировал доклад Минтруда США, согласно которому потребительские цены в стране выросли по итогам мая на 8,6% в годовом выражении, что является крупнейшим ростом с декабря 1981 года.

Путин объявил 24 февраля о проведении специальной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить в отношении нее многочисленные масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Ряд западных политических деятелей признали, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией западных стран.