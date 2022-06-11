Австралия заплатит французской Naval Group более $580 млн за разрыв контракта на подлодки

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Австралии выплатит французской судостроительной компании Naval Group 585,2 млн долларов в качестве компенсации за разрыв контракта на строительство подводных лодок, заключенного Канберрой в 2016 году. Об этом в субботу сообщил премьер-министр страны Энтони Альбанезе в ходе выступления перед журналистами.

По словам главы правительства, между австралийскими властями и французской оборонной компанией Naval Group было достигнуто окончательное соглашение о компенсации за одностороннее расторжение контракта, о котором Канберра заявила в сентябре 2021 года после создания военного альянса AUKUS (трехстороннее партнерство Австралии, Великобритании и США). В результате этой договоренности «австралийское правительство выплатит 830 млн австралийских долларов в качестве справедливого урегулирования вопроса». «Теперь мы можем восстановить [австралийско-французские] отношения, которые больше ничто не будет омрачать», — указал Альбанезе.

Также премьер сообщил, что французский президент Эмманюэль Макрон принял активное участие в урегулировании конфликта и, после решения о компенсации, пригласил австралийского лидера посетить его страну с официальным визитом. «Я с нетерпением жду возможности воспользоваться приглашением президента [Франции] посетить Париж и <…> считаю личную встречу с ним жизненно важной для восстановления отношений наших стран», — сказал Альбанезе.

Контракт на строительство дизельных подводных лодок, заключенный Канберрой и французской Naval Group был в одностороннем порядке расторгнут правительством Австралии 15 сентября 2021 года. Причиной австралийские власти назвали его слишком медленное исполнение, но кроме того указали, что в рамках созданного в этот же день альянса AUKUS получат доступ к технологиям строительства атомных подводных лодок. Кроме того, сообщалось, что США и Великобритания помогут Австралии построить не менее восьми атомных субмарин до 2036 года.

Инцидент стал причиной резкого обострения отношений между Австралией и Францией, которая сочла расторжение контракта «ударом в спину».