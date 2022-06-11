С боевиками на «Азоте» в Северодонецке идут переговоры о выходе мирных граждан — Мирошник
11:00 11.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Контакт с боевиками на заводе «Азот» в Северодонецке налажен, ведутся переговоры о безопасном выходе мирных граждан. Об этом сообщил в субботу в своем телеграм-канале посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.
«С боевиками налажен контакт, ведутся переговоры о безопасном выходе мирных граждан с территории завода. Украинским формированиям будут гарантированы жизнь и адекватное отношение в соответствии с международными требованиями, если они выпустят заложников, а сами прекратят сопротивление и сдадутся в плен без каких-либо условий», — написал он.
По информации посла, на заводе могут оставаться до 500 мирных жителей, которые прятались в бомбоубежищах.
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