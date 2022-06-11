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В России выявили 3 627 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:30 11.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 627, до 18 373 184. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост числа заражений составил 0,02%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 827, до 17 791 081. Днем ранее в штабе сообщили о 4 332 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 72, до 379 955. Днем ранее было зафиксировано 70 смертей.

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