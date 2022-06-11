До 400 украинских боевиков заблокированы на «Азоте» в Северодонецке — посол ЛНР

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 300-400 украинских боевиков заблокированы на заводе «Азот» в Северодонецке. Об этом сообщил в субботу в своем телеграм-канале посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

«На „Азоте“ сейчас заблокированы около 300-400 украинских боевиков. Они концентрируются возле первой проходной химкомбината», — написал он.