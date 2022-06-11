Жители Мелитополя и Херсона получили первые российские паспорта
12:30 11.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первые российские паспорта выданы в Мелитополе получившим гражданство РФ. Об этом ТАСС сообщил в субботу член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Сегодня в Мелитополе состоялась церемония выдачи первых российских паспортов», — сообщил Рогов.
Первые российские паспорта сегодня также выдали жителям Херсона. Всего паспорта получили 25 жителей города, передает в субботу корр. ТАСС.
«Все наши товарищи-херсонцы хотят получить как можно скорее паспорт и гражданство [РФ]», — сказал во время церемонии вручения документов глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
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