ПВО РФ сбили два самолета МиГ-29 и один Су-25 Украины

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за сутки сбили два самолета МиГ-29 и один самолет Су-25 Украины. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбиты: два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области и один Су-25 в районе Александровки Харьковской области», — сказал он.