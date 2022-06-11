0
0
64
НОВОСТИ

ПВО РФ сбили два самолета МиГ-29 и один Су-25 Украины

13:00 11.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за сутки сбили два самолета МиГ-29 и один самолет Су-25 Украины. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбиты: два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области и один Су-25 в районе Александровки Харьковской области», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:30 11.06.2022
Жители Мелитополя и Херсона получили первые российские паспорта
0
136
12:00 11.06.2022
До 400 украинских боевиков заблокированы на «Азоте» в Северодонецке — посол ЛНР
0
176
11:30 11.06.2022
В России выявили 3 627 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
208
11:00 11.06.2022
С боевиками на «Азоте» в Северодонецке идут переговоры о выходе мирных граждан — Мирошник
0
244
10:30 11.06.2022
Австралия заплатит французской Naval Group более $580 млн за разрыв контракта на подлодки
0
273
10:00 11.06.2022
Полянский счел неубедительной попытку Байдена переложить на РФ ответственность за инфляцию
0
289
09:30 11.06.2022
США не хотят создания азиатского аналога НАТО или конфронтации в регионе — Пентагон
0
309
09:00 11.06.2022
Отношения между США и РФ достигли критической точки, диалог в тупике — посол Антонов
0
368
08:50 11.06.2022
В офисе президента Украины впервые назвали общее количество потерь украинских войск
0
489
08:40 11.06.2022
Россия объявила о выходе из Всемирной туристской организации
0
399

Возврат к списку