ПВО РФ сбили два самолета МиГ-29 и один Су-25 Украины
13:00 11.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО за сутки сбили два самолета МиГ-29 и один самолет Су-25 Украины. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбиты: два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области и один Су-25 в районе Александровки Харьковской области», — сказал он.
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