В Москве выявили 220 заразившихся коронавирусом за сутки
14:00 11.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 220 против 222 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.
В относительном выражении прирост составил менее 0,01%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 773 323 случая заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 15 против 14 днем ранее, до 43 882.
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