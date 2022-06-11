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В Москве выявили 220 заразившихся коронавирусом за сутки

14:00 11.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 220 против 222 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.

В относительном выражении прирост составил менее 0,01%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 773 323 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 15 против 14 днем ранее, до 43 882.

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