0
0
18
НОВОСТИ

Боевики «Азова» запугивали мариупольцев и использовали их в качестве живого щита — СК РФ

15:00 11.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевики националистического батальона «Азов» запугивали жителей Мариуполя и использовали их в качестве живого щита, размещая их в том числе в подвалах жилых домах, откуда вели стрельбу. Как сообщили ТАСС российские следователи, уже допрошено более 2 тысяч мариупольцев, все они признаны потерпевшими по делу о применении запрещенных методов ведения войны.

«Украинские военнослужащие и националисты „Азова“, позиционировавшие себя как защитники Мариуполя, прикрывались мирным населением, использовали их как живой щит, целенаправленно занимали позиции в жилых домах, детских садах, школах, размещали тяжелое вооружение и вели оттуда огонь для того, чтобы спровоцировать стрельбу по данным объектам, обвинив потом вооруженные силы ДНР и России в обстрелах», — рассказал ТАСС следователь СК РФ в субботу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 11.06.2022
В Москве выявили 220 заразившихся коронавирусом за сутки
0
124
13:00 11.06.2022
ПВО РФ сбили два самолета МиГ-29 и один Су-25 Украины
0
201
12:30 11.06.2022
Жители Мелитополя и Херсона получили первые российские паспорта
0
222
12:00 11.06.2022
До 400 украинских боевиков заблокированы на «Азоте» в Северодонецке — посол ЛНР
0
258
11:30 11.06.2022
В России выявили 3 627 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
291
11:00 11.06.2022
С боевиками на «Азоте» в Северодонецке идут переговоры о выходе мирных граждан — Мирошник
0
329
10:30 11.06.2022
Австралия заплатит французской Naval Group более $580 млн за разрыв контракта на подлодки
0
349
10:00 11.06.2022
Полянский счел неубедительной попытку Байдена переложить на РФ ответственность за инфляцию
0
372
09:30 11.06.2022
США не хотят создания азиатского аналога НАТО или конфронтации в регионе — Пентагон
0
392
09:00 11.06.2022
Отношения между США и РФ достигли критической точки, диалог в тупике — посол Антонов
0
450

Возврат к списку