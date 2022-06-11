Боевики «Азова» запугивали мариупольцев и использовали их в качестве живого щита — СК РФ
15:00 11.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Боевики националистического батальона «Азов» запугивали жителей Мариуполя и использовали их в качестве живого щита, размещая их в том числе в подвалах жилых домах, откуда вели стрельбу. Как сообщили ТАСС российские следователи, уже допрошено более 2 тысяч мариупольцев, все они признаны потерпевшими по делу о применении запрещенных методов ведения войны.
«Украинские военнослужащие и националисты „Азова“, позиционировавшие себя как защитники Мариуполя, прикрывались мирным населением, использовали их как живой щит, целенаправленно занимали позиции в жилых домах, детских садах, школах, размещали тяжелое вооружение и вели оттуда огонь для того, чтобы спровоцировать стрельбу по данным объектам, обвинив потом вооруженные силы ДНР и России в обстрелах», — рассказал ТАСС следователь СК РФ в субботу.
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