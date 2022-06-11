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ВС РФ уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области — МО РФ

16:00 11.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе Андреевки Харьковской области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен пункт дислокации иностранных наемников», — заявил Конашенков.

По словам генерал-лейтенанта, также было поражено девять районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ, пять огневых позиций подразделений реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Малорязанцево, Волчеяровка, Подгорное, Лисичанск Луганской Народной Республики. «Также уничтожен зенитный ракетный комплекс „Бук-М1“ в районе Миньковки Донецкой Народной Республики», — добавил он.

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