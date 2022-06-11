0
0
74
НОВОСТИ

Российские ученые вели и ведут исследования так называемых НЛО — Рогозин

17:00 11.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученые в Российской академии наук исследуют факты появления так называемых НЛО в истории человечества. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Если говорить о конкретных фактах, которые, может быть, за историю человечества на Земле имели место, так называемые НЛО, о чем НАСА говорит, то хочу сказать, что эти исследования велись и ведутся у нас в [Российской] академии наук в том числе, собираются факты, они проверяются», — сказал Рогозин в эфире телеканала «Россия-24» в субботу.

По словам главы Роскосмоса, на 99,9% это какие-то атмосферные или иные физические явления, которые не связаны с реальной гипотезой появления НЛО. «Но мы допускаем, что такого рода явления могли иметь место», — подчеркнул он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:30 11.06.2022
Премьер-министр Грузии назвал оскорбительной резолюцию Европарламента о положении СМИ
0
96
16:00 11.06.2022
ВС РФ уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области — МО РФ
0
229
15:00 11.06.2022
Боевики «Азова» запугивали мариупольцев и использовали их в качестве живого щита — СК РФ
0
280
14:00 11.06.2022
В Москве выявили 220 заразившихся коронавирусом за сутки
0
307
13:00 11.06.2022
ПВО РФ сбили два самолета МиГ-29 и один Су-25 Украины
0
394
12:30 11.06.2022
Жители Мелитополя и Херсона получили первые российские паспорта
0
383
12:00 11.06.2022
До 400 украинских боевиков заблокированы на «Азоте» в Северодонецке — посол ЛНР
0
436
11:30 11.06.2022
В России выявили 3 627 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
426
11:00 11.06.2022
С боевиками на «Азоте» в Северодонецке идут переговоры о выходе мирных граждан — Мирошник
0
479
10:30 11.06.2022
Австралия заплатит французской Naval Group более $580 млн за разрыв контракта на подлодки
0
472

Возврат к списку