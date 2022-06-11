Российские ученые вели и ведут исследования так называемых НЛО — Рогозин
17:00 11.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ученые в Российской академии наук исследуют факты появления так называемых НЛО в истории человечества. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Если говорить о конкретных фактах, которые, может быть, за историю человечества на Земле имели место, так называемые НЛО, о чем НАСА говорит, то хочу сказать, что эти исследования велись и ведутся у нас в [Российской] академии наук в том числе, собираются факты, они проверяются», — сказал Рогозин в эфире телеканала «Россия-24» в субботу.
По словам главы Роскосмоса, на 99,9% это какие-то атмосферные или иные физические явления, которые не связаны с реальной гипотезой появления НЛО. «Но мы допускаем, что такого рода явления могли иметь место», — подчеркнул он.
НОВОСТИ
- 17:30 11.06.2022
- Премьер-министр Грузии назвал оскорбительной резолюцию Европарламента о положении СМИ
- 16:00 11.06.2022
- ВС РФ уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области — МО РФ
- 15:00 11.06.2022
- Боевики «Азова» запугивали мариупольцев и использовали их в качестве живого щита — СК РФ
- 14:00 11.06.2022
- В Москве выявили 220 заразившихся коронавирусом за сутки
- 13:00 11.06.2022
- ПВО РФ сбили два самолета МиГ-29 и один Су-25 Украины
- 12:30 11.06.2022
- Жители Мелитополя и Херсона получили первые российские паспорта
- 12:00 11.06.2022
- До 400 украинских боевиков заблокированы на «Азоте» в Северодонецке — посол ЛНР
- 11:30 11.06.2022
- В России выявили 3 627 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:00 11.06.2022
- С боевиками на «Азоте» в Северодонецке идут переговоры о выходе мирных граждан — Мирошник
- 10:30 11.06.2022
- Австралия заплатит французской Naval Group более $580 млн за разрыв контракта на подлодки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать