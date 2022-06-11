Российские ученые вели и ведут исследования так называемых НЛО — Рогозин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученые в Российской академии наук исследуют факты появления так называемых НЛО в истории человечества. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Если говорить о конкретных фактах, которые, может быть, за историю человечества на Земле имели место, так называемые НЛО, о чем НАСА говорит, то хочу сказать, что эти исследования велись и ведутся у нас в [Российской] академии наук в том числе, собираются факты, они проверяются», — сказал Рогозин в эфире телеканала «Россия-24» в субботу.

По словам главы Роскосмоса, на 99,9% это какие-то атмосферные или иные физические явления, которые не связаны с реальной гипотезой появления НЛО. «Но мы допускаем, что такого рода явления могли иметь место», — подчеркнул он.