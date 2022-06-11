Премьер-министр Грузии назвал оскорбительной резолюцию Европарламента о положении СМИ

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Резолюция Европарламента (ЕП), в которой речь идет о положении дел в грузинских СМИ, является оскорбительной. Об этом в субботу заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Оскорбительной является резолюция, которая пронизана ложью, неточной информацией. В ней я также увидел иррациональность. Все разумное из этой резолюции изъято. Конечно, есть множество фактических неточностей, много лжи, в связи с чем мне очень жаль», — сказал он.

Грузия ни у кого ничего не клянчит, грузины — одна из цивилизованных наций, продолжил глава правительства. «То отношение к Грузии и грузинскому народу, которое показали 300 европарламентариев, стало безответственным и оскорбительным», — заключил он.

Европарламент в четверг принял резолюцию о положении СМИ в Грузии. В документе присутствует призыв рассмотреть возможность введения персональных санкций против основателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили из-за якобы негативного влияния на грузинскую демократию. Резолюция также призывает грузинские власти освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и бывшего гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Нику Гварамию.

Гарибашвили 3 марта направил заявку в ЕС для получения страной статуса кандидата на вступление в сообщество. В ответ на это 11 апреля Евросоюз передал Грузии опросник. 2 мая республика направила Евросоюзу первую часть заполненного документа, а 10 мая — вторую.

Грузия с 2009 года является участником программы «Восточное партнерство», направленной на развитие сотрудничества ЕС с бывшими республиками СССР. В 2014 году страна подписала соглашение об ассоциации с ЕС, неотъемлемой частью которого является положение об углубленной и всеобъемлющей торговле. В 2017 году граждане Грузии получили право без виз совершать туристические поездки в страны Шенгенской зоны.