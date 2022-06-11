Осужденных в ДНР наемников хотят «отбелить» тем, что они якобы граждане Украины — МИД ДНР

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британских наемников осужденных в Донецкой Народной Республике (ДНР) «пытаются отбелить» заявлениями о том, что они являются гражданами Украины. Об этом сообщила в субботу глава МИД республики Наталья Никонорова в эфире телеканала «Соловьев.Live».

«Сейчас пытаются задним числом как-то отбелить этих людей, сообщая, что у них было гражданство Украины, оказывается, о том, что они были военнослужащими Вооруженных сил Украины», — сказала она. Министр отметила, что данные наемники во время следственных действий, допросов и судебного разбирательства «ни разу не ссылались и не упоминали, что они являются гражданами Украины».

Никонорова также прокомментировала заявления главы МИД Великобритании Лиз Трасс и госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что осужденные не являются наемниками, сказав, что они не соответствуют действительности.