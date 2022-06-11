0
0
139
НОВОСТИ

Осужденных в ДНР наемников хотят «отбелить» тем, что они якобы граждане Украины — МИД ДНР

18:00 11.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британских наемников осужденных в Донецкой Народной Республике (ДНР) «пытаются отбелить» заявлениями о том, что они являются гражданами Украины. Об этом сообщила в субботу глава МИД республики Наталья Никонорова в эфире телеканала «Соловьев.Live».

«Сейчас пытаются задним числом как-то отбелить этих людей, сообщая, что у них было гражданство Украины, оказывается, о том, что они были военнослужащими Вооруженных сил Украины», — сказала она. Министр отметила, что данные наемники во время следственных действий, допросов и судебного разбирательства «ни разу не ссылались и не упоминали, что они являются гражданами Украины».

Никонорова также прокомментировала заявления главы МИД Великобритании Лиз Трасс и госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что осужденные не являются наемниками, сказав, что они не соответствуют действительности.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:30 11.06.2022
Надежда на возможность ВСУ остановить продвижение российских войск тает - WP
0
29
19:00 11.06.2022
Нехватка продовольствия может привести к свержению правительств многих стран - Зеленский
0
108
18:30 11.06.2022
Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России
0
163
17:30 11.06.2022
Премьер-министр Грузии назвал оскорбительной резолюцию Европарламента о положении СМИ
0
238
17:00 11.06.2022
Российские ученые вели и ведут исследования так называемых НЛО — Рогозин
0
273
16:00 11.06.2022
ВС РФ уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области — МО РФ
0
343
15:00 11.06.2022
Боевики «Азова» запугивали мариупольцев и использовали их в качестве живого щита — СК РФ
0
369
14:00 11.06.2022
В Москве выявили 220 заразившихся коронавирусом за сутки
0
385
13:00 11.06.2022
ПВО РФ сбили два самолета МиГ-29 и один Су-25 Украины
0
480
12:30 11.06.2022
Жители Мелитополя и Херсона получили первые российские паспорта
0
461

Возврат к списку