Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России
18:30 11.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал законы о неисполнении в России решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Два соответствующих документа опубликованы в субботу на официальном портале правовой информации.
Так, не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года (с момента подачи заявления РФ о выходе из Совета Европы — прим. ТАСС), а выплата компенсаций по решениям ЕСПЧ будет производиться только в рублях и только на счета в российских банках. При этом Генпрокуратура РФ до 1 января 2023 года сможет осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ.
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