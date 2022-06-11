Нехватка продовольствия может привести к свержению правительств многих стран - Зеленский

19:00 Источник: РБК

Если зерно не сможет покинуть украинские порты, миру будет грозить политический хаос, а в азиатских и африканских странах начнется голод, первые проявления которого видны уже сейчас. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Азиатском межправительственном саммите по безопасности Shangri-La Dialogue в Сингапуре.

«Нехватка продовольствия непременно приведет к политическому хаосу, который может привести к свержению правительств многих стран, изгнанию множества политиков. Это уже происходит. Эта угроза становится очевидной при виде взлетевших цен на множество повседневных товаров в ряде стран», — сказал украинский лидер. РБК