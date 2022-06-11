Надежда на возможность ВСУ остановить продвижение российских войск тает - WP
19:30 11.06.2022 Источник: Газета.Ru
Эйфория от успехов украинских войск в ходе ранних этапов российской спецоперации постепенно исчезает, и надежда на то, что Украина сможет остановить продвижение России, тает перед лицом превосходящей огневой мощи. Об этом пишет газета The Washington Post.
Отмечается, что западные вооружения поступают украинской стороне слишком медленно и в недостаточных количествах, «чтобы предотвратить постепенные, но неумолимые успехи России в регионе Донбасса, который сейчас находится в центре боевых действий». Кроме того, пишет издание, выросли потери ВСУ — ежедневно погибает около 200 украинских солдат по сравнению со 100 в конце прошлого месяца.
Надежды на то, что поставки западного оружия помогут Украине перейти в наступление «начинают выглядеть преждевременными», приводятся в материале слова Александра Данилюка, советника правительства Украины по вопросам обороны и разведки.
«Стратегия и тактика россиян сейчас совсем другие. Они гораздо успешнее <...> У них больше ресурсов, чем у нас, и они никуда не торопятся», — пояснил он. Газета.Ru
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