Предприятия Херсонщины возьмут под госуправление, если владельцы не докажут права на них

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Херсонской области возьмут под временное государственное управление предприятия, владельцы которых не смогут доказать права собственности, сообщил в субботу глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо на видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале ВГА.

Он сообщил, что после выхода из-под контроля Киева в регионе приходится обновлять все реестры собственников, в том числе владельцы бизнеса должны документально подтвердить свои права.

«[Если собственник не подтвердит права, ] для сохранения экономического потенциала области, сохранения права на труд тех коллективов, что работали на этих предприятиях, будет вводиться система временного управления — принятия не в собственность, а во временное управление как государственного имущества Херсонской области — того имущества, которое осталось бесхозным и неуправляемым», — сказал Сальдо.