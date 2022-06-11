Предприятия Херсонщины возьмут под госуправление, если владельцы не докажут права на них
20:00 11.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Херсонской области возьмут под временное государственное управление предприятия, владельцы которых не смогут доказать права собственности, сообщил в субботу глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо на видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале ВГА.
Он сообщил, что после выхода из-под контроля Киева в регионе приходится обновлять все реестры собственников, в том числе владельцы бизнеса должны документально подтвердить свои права.
«[Если собственник не подтвердит права, ] для сохранения экономического потенциала области, сохранения права на труд тех коллективов, что работали на этих предприятиях, будет вводиться система временного управления — принятия не в собственность, а во временное управление как государственного имущества Херсонской области — того имущества, которое осталось бесхозным и неуправляемым», — сказал Сальдо.
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