В Таиланде жителям бесплатно раздадут миллион кустов конопли
21:00 11.06.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Правительство Таиланда бесплатно раздаст миллион кустов конопли жителям страны. Первую тысячу уже получили домохозяйства северо-восточной провинции Бурирам.
Министр здравоохранения королевства Анутин Чарнвиракул попросил не злоупотреблять наркотиком и напомнил, что лица, уличённые в курении конопли в общественных местах, подлежат наказанию вплоть до тюремного срока на три месяца и штрафа в размере 800 долларов США.
Ранее в Таиланде разрешили свободное выращивание каннабиса, чтобы поправить экономическую ситуацию в стране. В день декриминализации этого растения жители подали более 150 тысяч заявок на получение соответствующего разрешения. Говорит Москва
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