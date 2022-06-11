В Таиланде жителям бесплатно раздадут миллион кустов конопли

21:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Правительство Таиланда бесплатно раздаст миллион кустов конопли жителям страны. Первую тысячу уже получили домохозяйства северо-восточной провинции Бурирам.

Министр здравоохранения королевства Анутин Чарнвиракул попросил не злоупотреблять наркотиком и напомнил, что лица, уличённые в курении конопли в общественных местах, подлежат наказанию вплоть до тюремного срока на три месяца и штрафа в размере 800 долларов США.

Ранее в Таиланде разрешили свободное выращивание каннабиса, чтобы поправить экономическую ситуацию в стране. В день декриминализации этого растения жители подали более 150 тысяч заявок на получение соответствующего разрешения. Говорит Москва