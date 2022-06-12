0
0
24
НОВОСТИ

Инфляцию и рост цен на бензин в США Байден связал с тратами на конфликт на Украине

09:00 12.06.2022 Источник: Интерфакс

Президент США Джо Байден назвал рост цен на бензин и инфляцию в стране "побочным продуктом" помощи Украине.

"И побочный продукт, и я говорил об этом в то время, когда мы решили, что собираемся помочь Украине, я имел в виду, что это тоже дорого нам обойдется. Это дорого обойдется западным странам. Это дорого обойдется НАТО. Это дорого обойдется европейским странам и нам. Потому что вы знаете, это должно было произойти: стоимость бензина и нефти должна была вырасти и стоимость продуктов питания должна была вырасти", - заявил Байден на приеме нацкомитета Демократической партии.

По его словам, США придется какое-то время жить с высоким уровнем инфляции. "Она будет постепенно уменьшаться, но какое-то время мы будем жить с этим", - сказал президент США.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:13 12.06.2022
Ким Чен Ын в поздравлении Владимиру Путину с Днем России выразил поддержку президенту РФ
0
5
09:10 12.06.2022
Минобороны КНР: Если кто-то попытается отделить Тайвань, китайская армия будет сражаться против этого
0
16
21:00 11.06.2022
В Таиланде жителям бесплатно раздадут миллион кустов конопли
0
728
20:30 11.06.2022
Зеленский одобрил отправку бойцов территориальной обороны в зону боевых действий
0
888
20:00 11.06.2022
Предприятия Херсонщины возьмут под госуправление, если владельцы не докажут права на них
0
818
19:30 11.06.2022
Надежда на возможность ВСУ остановить продвижение российских войск тает - WP
0
1090
19:00 11.06.2022
Нехватка продовольствия может привести к свержению правительств многих стран - Зеленский
0
847
18:30 11.06.2022
Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России
0
889
18:00 11.06.2022
Осужденных в ДНР наемников хотят «отбелить» тем, что они якобы граждане Украины — МИД ДНР
0
843
17:30 11.06.2022
Премьер-министр Грузии назвал оскорбительной резолюцию Европарламента о положении СМИ
0
938

Возврат к списку