Минобороны КНР: Если кто-то попытается отделить Тайвань, китайская армия будет сражаться против этого
09:10 12.06.2022 Источник: Интерфакс
"Если кто-то осмелится попытаться отделить Тайвань от Китая, китайская армия обязательно будет сражаться против этого до конца, невзирая на цену", - цитируют китайские СМИ заявление министра в ходе его выступления на конференции.
Фэй Фэнхэ подчеркнул: "Тайвань - это китайский Тайвань, и воссоединение родины является абсолютной необходимостью". Он добавил, что стремление добиться независимости острова - "это тупик, бред", обреченное на провал.
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