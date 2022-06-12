Минобороны КНР: Если кто-то попытается отделить Тайвань, китайская армия будет сражаться против этого

09:10 Источник: Интерфакс

Все попытки оделить Тайвань от Китая обречены на провал, армия КНР готова к решительным действиям, направленным против таких попыток, заявил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ на конференции по безопасности "Диалог Шангри-ла" в Сингапуре.

"Если кто-то осмелится попытаться отделить Тайвань от Китая, китайская армия обязательно будет сражаться против этого до конца, невзирая на цену", - цитируют китайские СМИ заявление министра в ходе его выступления на конференции.

Фэй Фэнхэ подчеркнул: "Тайвань - это китайский Тайвань, и воссоединение родины является абсолютной необходимостью". Он добавил, что стремление добиться независимости острова - "это тупик, бред", обреченное на провал.